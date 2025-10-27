Aぇ! groupの佐野晶哉が27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。【写真】佐野晶哉がレッドカーペットに登場佐野が声優として参加したのは、アニメーション映画『トリツカレ男』。いしいしんじによる同名小説をアニメ映画化したもので、何かに夢中になると、ほかのことは一切見えなくなってしまう“トリツカレ男”の主人公ジュゼッ