仮装した中学生が交通事故防止を呼び掛け 交通事故を防ぐには「目立つ」ことが大切です。岡山市で中学生らがハロウィンにちなみ、「仮装」姿で交通事故防止を呼び掛けました。 仮装姿で夜光反射材などの着用を呼び掛けたのは岡山市の芳泉中学校の生徒や警察官ら約10人です。 芳泉中学校の生徒は帽子で警察官に扮しました。 10月31日のハロウィンにちなんで行われた企画で、生徒らは交通事故に遭わないために