日本ハムの伊藤大海投手が２７日、自身初の沢村賞を獲得した。球団では０７年のダルビッシュ以来１８年ぶり２人目。北海道出身選手では初の快挙となった。「ピッチャーとして憧れていた賞であり、目標にしてきた賞ですので、選んでいただき、本当に光栄です。１シーズン投げてきたことを評価していただき、心からうれしく思います。自主トレから意図をもって練習に取り組み、シーズン中の試合はチームの勝利を目指して必死に投げ