シーズンで最も活躍した先発投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長＝元巨人）が２７日、都内のホテルで開かれ、日本ハム・伊藤大海投手の受賞が決まった。委員会後の会見で、堀内委員長は来年から選考基準７項目のうち、完投数を１０から８に、投球回を２００から１８０に変更すると発表した。同委員長によると来年、沢村賞が８０周年を迎えるにあたり、選考基準について議論してはどうかという声が内部から上