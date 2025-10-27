シーズンで最も活躍した先発投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長＝元巨人）が２７日、都内のホテルで開かれて、日本ハム・伊藤大海投手の受賞が決まった。選考委員は堀内氏、平松政次氏、山田久志氏、工藤公康氏、斎藤雅樹氏、この日の委員会には平松氏が療養中、工藤氏が一身上の都合によって姿を見せなかったが、両者からの意見が記された文書が読み上げられ、規定によって出席扱いとなった。昨年は５年