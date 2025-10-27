ロックバンド「マカロニえんぴつ」のボーカル＆ギターはっとりが英ロックバンド「ｏａｓｉｓ（オアシス）」のライブに訪れたことを報告した。２６日までにインスタグラムに「ｏｍｅｍｉｇｈｔｓａｙｗｅｗｉｌｌｆｉｎｄａｂｒｉｇｈｔｅｒｄａｙ」と英語で投稿。会場近くでお腹が見えるほど両手を振り上げてジャンプする様子をおさめたショットを披露した。この投稿にファンからは「はっとりさんが楽しそう