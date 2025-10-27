俳優の八嶋智人（55）が27日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）に出演。所属事務所の契約について語った。高橋克実がきっかけで、同じシス・カンパニー所属になったという八嶋。「我々、今も1年契約で。毎年ドキドキするんですよ。クビになるんじゃないかって」と明かした。これにパーソナリティーの垣花正アナウンサーは「契約更新制なんですか？」とびっくり。八嶋は「はい。