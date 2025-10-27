阪神ＯＢの掛布雅之氏が２７日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に出演し、日本シリーズ２試合で８打数無安打と出遅れた阪神・大山悠輔内野手の現状について解説した。掛布氏は「１、２戦目の状態を見ると、大山らしいバッティングを一切していない。体で振りにいって、バットが前に出てこない。を見ていると、大山選手は今、打ちに行く時に体が開いてしまっていて、バットが出てきていない。全てのボールにタイミングが合ってないで