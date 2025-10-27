長岡市に住む80代の女性が2000万円相当の地金930グラムをだまし取られる詐欺被害が発生しました。女性は、自称「刑事」や「検事」から電話で様々な指示を受け、従っていたところ、被害にあいました。警察によりますとことし9月25日、女性の家に自称「通信事業者」から電話がありました。「あなたの契約した携帯電話が犯罪に使われている。番号を教えてください」と言われ、次に相手は自称「東京南署の刑事」に代わり、こう言われま