ユヴェントスで6度目のスクデットを手にすることは出来るだろうか。すっかり経験豊富なDFとなったのは、今月20日にクラブとの契約を2028年夏まで延長した31歳DFダニエレ・ルガーニだ。ルガーニは2012年にエンポリからユヴェントスのU-19カテゴリーに加わり、2015-16シーズンよりチームのセリエA連覇を経験してきた。しかし当時はジョルジョ・キエッリーニやアンドレア・バルザッリ、レオナルド・ボヌッチのイタリア三銃士に加え、