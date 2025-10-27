プレミアリーグ第9節で、マンチェスター・シティはアストン・ヴィラと対戦。0-1と敗戦を喫した。アーリング・ハーランドはチャンスを活かせず、前半のマテイ・キャッシュの得点を守り切られる結果となった。これで首位アーセナルと勝ち点「6」の差が開き、5位に後退してしまったシティ。しかし指揮官ペップ・グアルディオラは、まだ諦めるような時期ではないと試合後に語った。「（差を）縮めようと努力している。アーセナルは長年