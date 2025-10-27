アストン・ヴィラはプレミアリーグ第9節でマンチェスター・シティと対戦。19分のマティ・キャッシュのゴールが決勝点となり、ヴィラがシティを1-0で下した。そんなこの試合で注目を集めているのがジェイドン・サンチョだ。今シーズンはヴィラへレンタル移籍をしている同選手は29分エミリアーノ・ブエンディアの負傷を受けてピッチに投入されたが、74分にエヴァン・ゲサンと交代した。怪我が理由でもなく、途中出場で途中交代したサ