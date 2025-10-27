アメリカ・MLSではリーグ王者を決めるプレイオフのMLSカップがスタート。中でも注目はリオネル・メッシを中心に据えるインテル・マイアミで、昨年はイースタン・カンファレンス首位でプレイオフに参戦しながらもアトランタ・ユナイテッドに敗れてカンファレンス準決勝に進むことが出来なかった。今年はリーグ3位からのプレイオフ参戦だが、25日にはファーストラウンド1stレグでナッシュビルを3-1で撃破。メッシが2ゴールを挙げる活