国内リーグではリール、ストラスブールと引き分けるなど一部勝ち点を取りこぼしているが、昨季の欧州王者パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグの方では抜群のスタートを切っている。昨季はリーグフェーズで苦戦したが、今季は第1節でアタランタを4-0、第2節ではバルセロナを2-1、第3節ではレヴァークーゼンを7-2のスコアで撃破しており、相変わらずスイッチが入った時の攻撃力は凄まじい。仏『Foot365』は、この結果からPSG