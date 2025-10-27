エアアジアXは、「就航18周年記念セール」を10月27日から11月2日まで開催する。日本発着の設定路線の一例と片道運賃は、台北行きが13,990円から、クアラルンプール行きが21,990円から。諸税などが含まれた総額運賃となる。プレミアムフラットベッドの設定もある。搭乗期間は10月27日から2026年11月30日まで、一部対象外となる日もある。