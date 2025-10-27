（左から）トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）トランプ米大統領は27日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が「私に会いたいのなら、喜んで会う」と述べ、29、30両日に予定する韓国訪問中の会談実現に改めて意欲を示した。マレーシアから日本に向かう大統領専用機内で記者団に語った。米朝首脳会談が実施されれば、2019年6月に北朝鮮と韓国の軍事境界線がある板門店で開催し