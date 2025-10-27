巨人は２７日に笹原操希外野手（２１）、石田充冴投手（１９）の２選手に自由契約とすると通知したことを発表した。２０２１年ドラフトの育成４位で巨人に入団した笹原は、開幕直前の４月１４日に支配下に昇格すると、丸やキャベッジが負傷離脱する中で一軍に昇格。４月１６日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）でプロ初出場を果たすと、翌１７日にプロ初安打をマークした。一方でその後は１３試合の出場にとどまり、２０打数２安打の