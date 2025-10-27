【モデルプレス＝2025/10/27】ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話／11月19日よる10時より毎週無料配信）にて主演を務める俳優の柴咲コウと共演する川口春奈が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。【写真】柴咲コウ＆川口春奈、ドレスアップ姿で揃ってレッドカーペット登場◆柴