³ð¶³»Ò¤µ¤ó¤È³ðÈþ¹á¤µ¤ó¤Î³ð»ÐËå¡Ê¤«¤Î¤¦¤·¤Þ¤¤¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2025Ç¯10·î25Æü¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÎß¤Î²ó¤Ï»ä¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¡×¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥×¥ì¥·¥ã¥¹¤Ê ¿´¤ÎÌþ¤·¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¼¸¹¤Î¸à¡×Îß¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¥¹¥×¥ì¤Î¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎß¤Î²ó¤Ï»ä¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î