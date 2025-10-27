メ～テレ（名古屋テレビ） 藤井聡太七冠が28日、防衛をかけて王座戦に臨みます。因縁の場所で因縁の相手との対局です。 「甲斐の国、山梨県甲府市。戦国時代屈指の名将、武田信玄公のおひざ元で、将棋界の頂上決戦が行われます」（記者） 将棋界で7つのタイトルを保有する愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠。 対するは、両親が名古屋市出身という伊藤匠叡王。同学年対決となった今期の王座戦五番勝負。 「両者2勝2敗