災害警備本部の移転・設置訓練高松市防災合同庁舎高松市番町 南海トラフ地震などの災害で警察署が使えなくなった時に備え、代わりの警備本部を設置する訓練が高松市で行われました。 訓練は、南海トラフ地震で高松市でも震度6強の揺れを観測し、高松北警察署の建物が使えなくなったという想定で行われました。 各課の署員16人が、高松市防災合同庁舎に通信機器や地図などを持ち込んで災害警備本部を立ち上げま