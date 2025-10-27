Image: Melt Interface 小型キーボード派のみなさま、真っしぐらじゃなかろうか。2009年に登場して以来、一部のユーザーから熱狂的に指示されているマウスがApple（アップル）のMagic Mouse。マルチタッチパネルの甲羅を背負っており、直感的なジェスチャー操作が可能です。現在は3世代目ですが、単三電池が内蔵バッテリーになる、充電端子がUSB Type-Cになるといった部分的なアップデートの