ドジャースのロバーツ監督が日本時間28日から始まる3連戦を前に、リリーフ陣の運用について語りました。ワールドシリーズの2連戦を終えたドジャース。移動日を挟んでの3連戦は、より中継ぎの運用に注意が必要となりますが、ロバーツ監督は投手の状態を確認するためにコミュニケーションを重視していると言及します。「選手の発言を常に信じるわけではありませんが、選手たちの状態を把握しているつもり。3連戦に臨む際、彼らの潜在