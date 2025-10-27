◇東京六大学野球秋季リーグ戦第7週第2日2回戦明大15ー0立大（2025年10月27日神宮）先発した明大の大室亮満（2年＝高松商）が立大を4回零封、規定投球回に到達。防御率を0・44とさらに下げ最優秀防御率のタイトルをほぼ確実にした。今季は第2戦の先発を任され、白星は1勝ながら優勝に貢献。1メートル88の大型左腕はまだ発展途上中でこれからの成長が楽しみ。エース背番の高須大雅（4年＝静岡）が肩の不調で登板できず、