週明け２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４６．６３ポイント（１．１８％）高の３９９６．９５ポイントと３日続伸した。約１０年３カ月ぶりの高値水準を回復している。米中貿易協議の進展が投資家心理を上向かせる流れ。ベッセント米財務長官と中国の何立峰・副総理は２５〜２６日に閣僚級の貿易協議をマレーシアで開き、トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席の直接会談に向けた「枠組み