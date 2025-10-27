広島からドラフト３位指名を受けた勝田成（なる）内野手（２２）＝近大＝が２７日、東大阪市内の同大学で新井貴浩監督（４８）、鞘師スカウトから指名あいさつを受けた。勝田は指揮官直々の来訪に「本当にびっくりしました。来ていただいたので自分で覚悟を決めて頑張りたいなと思います」と誓いを新たにした。シャープなスイングに加え、広い守備範囲と俊足が魅力のプレーヤー。春先に勝田が出場したリーグ戦プレーを生で視