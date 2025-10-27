秋田市の民家の敷地に植えられているカキの木に、クマが登っている映像が投稿されました。撮影されたのは25日の午前6時半ごろです。撮影者は、実家の敷地に毎日クマが来ているという話を聞き、時々立ち寄っているそうです。この日は親子とみられるクマ3頭がカキの実を食べているところに遭遇し、室内から撮影したということです。映像では、撮影者の気配に驚いたように素早く立ち去るクマと、あわてて木の上から下に降りようとして