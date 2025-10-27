J1湘南が26日、福岡に0―1で敗れ、J2降格が決定した。試合終了のホイッスルが鳴り、ピッチに倒れ込み涙ぐむ湘南の選手を抱きかかえて励ます福岡のFWウェリントンの姿がSNSで話題となっている。 福岡で通算6年目となるウェリントンだが、日本で初めてプレーしたクラブは湘南。2013〜14年と21〜22年にプレーした。J1からの降格も13年の湘南、16年の福岡で経験。そのつらさを身を持って知っている。今年の湘南はリー