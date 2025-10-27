巨大で精巧な砂の彫刻が並ぶ「あしや砂像展」が11月9日まで、福岡県芦屋町の芦屋海浜公園内特設会場で開かれている。今年は「恐竜」がテーマ。人気イベントの見どころや楽しみ方を紹介する。（座親伸吾）国内外の砂像作家たちが制作したのは11基。太陽の光で彫刻に陰影ができると立体感が増し、中には化石のようにリアルな作品もある。肉食恐竜ティラノサウルスを題材にした作品は、トリケラトプスを打ち倒す荒々しさが印象的