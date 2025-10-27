２７日、滋賀県大津市でイグアナが保護されました。逃げ出したペットとみられています。警察によりますと、２７日正午前、大津市今堅田の住宅街で、住民から「自宅の車の下にイグアナがいる」と届け出がありました。警察官が駆け付けたところ、ペットとして飼われることが多い体長９０センチほどの「グリーンイグアナ」が自家用車の下でじっとしていたということです。イグアナは警察に保護され、市内のペットショップが一