東京市場まとめ 1.概況 日経平均は606円高の49,905円で続伸して寄付きました。先週末の米国市場は主要3指数が揃って最高値を更新したことで、朝方は買いが優勢でスタートし、早々に節目の5万円台をつけました。中ごろには一時伸び悩むも、10時47分に1,191円高の50,491円まで上昇し、その後も高値圏で推移した日経平均は1,037円高の50,337円で前引けとなりました。後場も寄付きで伸び悩むも、次第に上げ幅を拡大しての推移