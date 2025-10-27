女優の小西真奈美が27日、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えたことを報告し、念願だった養蜂場を訪れたことを明かした。「またひとつ、無事に年齢を重ねることが出来ました」と誕生日を迎えたことを報告。「そしてこのタイミングで、ハニーセラピーを学び、実践し始めてからずっと念願だった、“実際に養蜂場に足を運んでみたい”という思いが叶って行ってきました！」と念願だった養蜂場を訪問したことを明かし