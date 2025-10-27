女優・のんが27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。吉永小百合とのんオープニング作品『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演するのんは、主演の吉永小百合、阪本順治監督とともに登場。デコルテと背中があらわな黒のベアトップドレスをまとい、色気を放ちながらレッドカーペットを歩いた。今年の東京国際映画祭は、10月27日から11月5日の10日間、昨年に引き続き日比谷・