米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞の受賞者で、チェロ奏者のエル・マツモト（松本エル）さんが２６日、石川県輪島市立輪島中学校でコンサートを行い、市民ら約１２０人が美しい音色に酔いしれた。マツモトさんは札幌市出身で、アメリカを中心に活動する。国内外で活躍するピアニストの斎藤龍さんとともに、世界の平和を祈ったチェロの名曲「ＳｏｎｇｏｆｔｈｅＢｉｒｄｓ」や、能登半島が舞台のＮＨＫ連続テレビ小説