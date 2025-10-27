先週（10月20日週）の動き：過去最大の下げ幅に見舞われたNY金、JPX金も最高値から急落金市場を取り巻く環境に大きな変化なし 先週（10月20日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週初10月21日に利益確定に端を発した売りが売りを呼ぶ下げモメンタムが発生し、週初めの10月20日に一時4398.0ドルの過去最高値を記録するまで続いた急騰局面に急ブレーキがかかることになった。 10月20日のNY金の終値は4,3