バンダイは、「一番くじ 仮面ライダーゼッツ＆仮面ライダーガヴ」を11月22日より順次発売する。価格は1回850円。オンライン販売は11月26日17:00より販売開始予定。11月22日より順次発売予定「一番くじ 仮面ライダーゼッツ＆仮面ライダーガヴ」(1回850円)○A賞 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト MASTERLISE『仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト』が『MASTERLISE』に堂々登場。造形・彩色にこだわった一品。○B賞 BLIS