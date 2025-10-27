プロボクシングの八王子中屋ジムは、３０日午後７時から同ジムのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者・佐々木尽（２４）と、東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王者ワチュク・ナァツ（２８）＝ともに八王子中屋＝のスパーリングを生配信すると発表した。当初は２７日午後７時から配信予定だったが「諸事情により日程を変更させていただくこととなりました」と