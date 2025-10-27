日本財団は２７日、スポーツやアスリートの力を活用して社会貢献活動を推進するプロジェクト「ＨＥＲＯｓＡＷＡＲＤ２０２５」で大相撲の元横綱・白鵬翔さん、フェンシング元日本代表の池田めぐみさんの受賞を決めた。第９回となる今回は白鵬さんの「少年相撲の世界大会、白鵬杯などを通じて、相撲が持つ世界平和の精神を子どもたちに育む活動」が評価された。今年で１５回目を迎えた「白鵬杯」は小中学生の交流や回目の開