しょうゆ・酒・みりんを〈1:1:1〉で合わせた黄金比だれで、鮭とさつまいもをやさしく煮て。ふわっと立ちのぼる香ばしい香りが食欲をそそります。うまみたっぷりの煮汁を含んだみぞれと、フレッシュな辛みを感じられるみぞれのダブル使いが最高。じゅんわりとおいしさがしみる、さつまいもが主役の秋おかずです。『さつまいもと鮭のみぞれ煮』のレシピ材料（2人分）さつまいも……1本（約250g） 生鮭の切り身……2切れ（約160g） 大