年末恒例の「かごしま県民第九演奏会」。合唱団の結団式が鹿児島市で開かれました。 かごしま県民第九演奏会は、ベートーヴェンの交響曲第9番を一般公募の合唱団が歌うもので、今年で38回目です。今回は高校生から最高齢の91歳までおよそ330人が参加します。 結団式のあとさっそく練習が始まり、発声やドイツ語の歌詞を確認しながら声を出していました。 (2回目の参加)「去年歌って感動したので今年も出たいと思っ