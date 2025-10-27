鹿児島市が目指すサッカースタジアムの整備について、下鶴市長はあらためて「街なか」への整備に意欲を示しました。 鹿児島市の住吉町15番街区。県は「整備事業予定者」に、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光を選びました。 こうした中、下鶴市長はきょう27日の定例会見で、あらためてサッカースタジアムの「街なか」への整備に意欲を示しました。 (下鶴市長)「人の流れを呼び込みたい中心市街地と