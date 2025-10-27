メインシナリオ…17日に下ヒゲの長いローソク足で引けた後は上昇に転じている。ボリンジャーバンド＋１σに沿って上昇しており、バンドウォークを続けて上値を追う展開が続くとみられる。その場合は、205円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、10月8日の高値205.32、2024年7月16日の高値205.79、2024年7月11日の高値208.11などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換