メインシナリオ・・・14日の安値0.5683ドルから切り返しており、短期のトレンドは上向きになっている。きょう、9日以来の高値水準となる0.5788ドルまで一時上昇しており、9日の高値0.5806ドルを上抜けば、6日の高値0.5845ドルを試す可能性がある。6日の高値0.5845ドルも上抜くようなら、一目均衡表の雲の下限の0.5914ドルや雲の上限の0.5930ドルが上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、21日の安値0.5710ドルを下抜き、