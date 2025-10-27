２４日、始動前のトンネル掘削機「天子山号」。（永州＝新華社配信／梁棟方）【新華社永州10月27日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十四局集団は24日、工事を請け負う湖南双牌天子山揚水発電所（湖南省永州市）でトンネル掘削機「天子山号」を初稼働させた。建設作業は地下空洞群の本格掘削に入った。発電所の設備容量は140万キロワットで、完成後は電力網のピーク調整や蓄電を担い、地域の電力安定性を向上さ