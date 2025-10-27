＜第38回東京国際映画祭レッドカーペット・オープニングセレモニー＞◇27日◇東京ミッドタウン日比谷、東京宝塚劇場特別上映のドキュメンタリー映画「GENERATIONS:The Documentary」（松永大司監督）に出演した、GENERATIONS白濱亜嵐（32）片寄涼太（31）数原龍友（32）小森隼（30）佐野玲於（29）中務裕太（32）が、レッドカーペットを沸かせた。白濱は「グループでレッドカーペットは初めて。グループのドキュメンタリーで、こう