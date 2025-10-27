佐野勇斗と桜田ひよりがW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第1話のTVer再生数が300万回を突破した。（※） 参考：桜田ひより×佐野勇斗、初共演で相性抜群GP帯ドラマ初主演作『ESCAPE』までの道のり 本作は、とある誘拐事件をきっかけに出会った2人を描く、オリジナル脚本によるサスペンスドラマ。 大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田ひより）が20歳のバースデ