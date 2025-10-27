２７日の東京株式市場はリスク選好の流れが加速し、日経平均株価は１２００円あまりの急騰を演じた。直近２営業日合計では１８００円以上の上昇を示し、未踏の５万円大台乗せを果たし、大幅に最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１２１２円６７銭高の５万５１２円３２銭と続急騰。プライム市場の売買高概算は１９億２７４７万株、売買代金概算は６兆１１３０億円。値上がり銘柄数は１４１８、対して値下が