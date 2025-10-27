ＢＲＡＮＵは１２月１日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して５０万株の公募と６３万株の売り出し、需要状況に応じて上限１６万９５００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は１１月２０日。主幹事はみずほ証券。中小建設事業者に特化した各種ＩＴサービスの提供などを手掛ける。 出所：MINKABU PRESS