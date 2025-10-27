☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【10月】 27日(月) 109.88／1212円高・5万0500円台突破 24日(金) 104.53／658円高・4万9000円台回復 23日(木) 100.59／666円安・4万9000円割れ 22日(水) 101.73 21日(火)96.97 20日(月)96.39／1603円高・4万9000円台突破 17日(金)90.51／695円安・4万8000円割れ 16日(木)92.20／605円高・4万8000円台回復 15日(水