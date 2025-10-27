本好きの方は夢のようなひと時だったのではないでしょうか。札幌市内で書店に１泊するイベントが開催されました。倍率およそ１３８倍！抽選で選ばれた参加者の一夜に密着しました。午後１０時、営業を終えて静まり返った札幌市内の書店です。そこに、次々と人の姿がー首から下げたタグには「住人」と書かれています。ここで行われたのは書店に１泊するイベント！北海道内での開催は今回が初めてです！６９０件もの応募があり